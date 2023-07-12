Суд пришел на рынок

В Ростове-на-Дону начался судебный процесс по делу о нелегальных рынках в Аксайском районе. Обвиняемыми являются более полутора десятков человек, в том числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, предприниматель Карим Бабаев, его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры. По версии следствия, с 2000 года члены группы организовывали незаконную работу рынков на землях фонда перераспределения Аксайского района. После возбуждения дела в 2021 году пять площадок были закрыты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание по уголовному делу о нелегальных торговых площадках в Ростовской области

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Заседание по уголовному делу о нелегальных торговых площадках в Ростовской области

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Пролетарский районный суд Ростова приступил к рассмотрению уголовного дела о нелегальных рынках в Аксайском районе. Фигурантами дела являются 16 человек. Среди них — экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, обвиняемый в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ст. 159 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), предприниматель Карим Бабаев (следствие его считает организатором преступного сообщества), его сыновья Вадим и Эдуард Бабаевы, а также бывшие сотрудники районной администрации и прокуратуры. Двенадцать обвиняемых находятся в СИЗО, трое — под домашним арестом, и в отношении еще одной из них действует мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Интересы обвиняемых представляют более 30 адвокатов. Как пояснили «Ъ» в суде, такое количество защитников необходимо для рассмотрения процессов без срыва сроков.

«Предполагается, что, если кто-то из адвокатов не сможет присутствовать на очередном заседании, у обвиняемого будет второй, который точно придет»,— отметили в суде.

Первое заседание прошло в здании Ростовского гарнизонного военного суда, поскольку в райсуде не нашлось зала, который смог бы вместить всех участников процесса. Из-за большого количества фигурантов, защитников, журналистов и родственников подсудимых, желающих следить за ходом судебного следствия, заседание началось на два с половиной часа позже запланированного.

В зале суда присутствовали 15 подсудимых. Один из обвиняемых, Александр Карпенко, не был доставлен, поскольку находится на лечении в межобластной туберкулезной больнице №19 управления ФСИН по Ростовской области. Поэтому на первом заседании суд ограничился установлением личностей присутствующих подсудимых. Ожидается, что обвинительное заключение прокурор зачитает на следующем заседании, когда в зале будут присутствовать все фигуранты. Тогда же подсудимые смогут выразить свое отношение к инкриминируемым им деяниям.

По версии следствия, с 2000 года члены группы незаконно завладели землями фонда перераспределения Аксайского района и организовали на них нелегальные рынки. Для обустройства рынков было использовано шесть участков площадью 19,1 га кадастровой стоимостью более 426 млн руб.

Первый подозреваемый, Виталий Борзенко, был задержан в середине апреля 2021 года в Кисловодске. Вскоре после ареста чиновника около 3,5 тыс. сотрудников полиции, УФСБ и Росгвардии провели масштабную спецоперацию на рынках «Атлант-сити», «Атлант-юг», «Алмаз», «Строительный», «Овощной» и «Классик» в Аксайском районе. В итоге первые пять площадок были закрыты.

Почти 1,5 тыс. торговцев пришлось искать новые места для работы.

Через несколько месяцев, в ноябре 2021 года, был задержан Карим Бабаев.

Помимо Виталия Борзенко и Карима Бабаева по делу о незаконных рынках были арестованы в разное время предприниматель Иван Ситько, сыновья Карима Бабаева Вадим и Эдуард Бабаевы, бухгалтеры Любовь Хакало и Ирина Сукач, бывший заместитель прокурора Аксайского района Татьяна Васильева, заместитель главы администрации по вопросам экономики Аксайского района Андрей Ремизов и начальник отдела по контролю за торговлей и защите прав потребителей администрации Анатолий Свириденко.

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Расследование дела было завершено летом 2022 года, несколько месяцев участники знакомились с его материалами. Предварительные слушания в закрытом режиме начались в декабре 2022 года.

Одного из предполагаемых участников преступного сообщества, жителя региона Тураба Исаева, судили отдельно. Он полностью признал вину. В октябре Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к четырем годам и десяти месяцам колонии по статьям об участии в преступном сообществе и незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ).

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону