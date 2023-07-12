Краснодарцам в мае 2023 года стал доступен сервис получения электронных квитанций

«Росводоканал Краснодар» для жителей города запустил на своем сайте сервис получения электронных квитанций

Жители краевой столицы теперь имеют возможность оплачивать счета за воду удаленно, экономя свое время и имея доступ к цифровым платежным документам. С мая 2023 года сервис доступен на сайте «Росводоканал Краснодар».

Квитанции в цифровом формате теперь может получить любой абонент водоканала. Для этого нужно оформить согласие на сайте предприятия в разделе «Электронные квитанции», указав ФИО собственника, номер телефона, адрес электронной почты и адрес жилого помещения. После заполнения формы согласия на указанный адрес электронной почты придет письмо для подтверждения операции.

Получить электронный платежный документ можно различными способами: через Личный кабинет, посредством ГИС ЖКХ, на электронную почту

Как рассказал коммерческий директор «Росводоканал Краснодар» Павел Широков, компания идет в ногу со временем, создавая комфортные условия для своих абонентов. На сегодня около 12 тыс. абонентов предприятия оформили отказ от бумажной версии платежного документа. Электронный платежный документ является полным аналогом бумажной квитанции. «Такую квитанцию очень просто оплачивать, а при необходимости можно распечатать самостоятельно. Кроме того, подключив цифровую счет-квитанцию, можно также изменить способ получения при возникновении необходимости», - отметил господин Широков.

Электронные квитанции имеют ряд явных преимуществ, которые оценили абоненты «Росводоканал Краснодар»:

1. Срок доставки. Электронную квитанцию можно получить намного раньше бумажной версии.

2. Получение квитанции без привязки к адресу помещения. Электронная квитанция придет вне зависимости от места проживания.

3. Доступ и хранение счетов. Электронная квитанция будет доступна в любой точке мира. Это позволяет всегда вовремя оплатить счет и не попасть в категорию должников.

4. Сохранение ресурсов. Уход от бумажной квитанции способствует сохранению природных ресурсов нашей планеты!

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