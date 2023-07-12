Свердловское заксобрание ужесточит ответственность за размещение незаконных киосков

В Свердловской области могут ужесточить ответственность за размещение нестационарных торговых объектов. Соответствующий закон рассмотрят депутаты регионального законодательного собрания на заседании 1 августа. С инициативой выступила группа депутатов во главе со спикером регионального парламента Людмилой Бабушкиной.

Предлагается установить административную ответственность за организацию и осуществление розничной торговли на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вне мест, специально отведенных для этого мэриями муниципалитетов. За повторное нарушение гражданам грозит штраф в размере до 5 тыс. руб., должностным лицам — до 40 тыс. руб., юрлицам — до 200 тыс. руб.

Кроме того, предлагается штрафовать за размещение киоска в разрешенном мэрией месте, но без заключения договора или с нарушением требований к специализации, типу киоска, площади места, периоду использования. Нарушителям грозит предупреждение или наложение административного штрафа. Гражданам предлагают назначать штрафы от 3 до 4 тыс. руб., должностным лицам — от 10 до 20 тыс. руб, юридическим лицам — от 20 до 100 тыс. руб. За повторное нарушение гражданам грозит штраф до 4 тыс. руб., должностным лицам — до 40 тыс. руб., юридическим лицам — до 200 тыс. руб.

Ответственность может наступить также в случае нарушения требований к внешнему виду объекта — материалам изготовления, цветовому решению и габаритам. За это грозит штраф от 3 до 5 тыс. для граждан, от 5 до 8 тыс. — на должностных лиц и от 20 до 40 тыс. руб — на юрлиц.

Напомним, в феврале глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил активизировать в городе работу по сносу нелегальных киосков и павильонов. Тогда сообщалось, что в течение года в Екатеринбурге должны ликвидировать 110 незаконных НТО.

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