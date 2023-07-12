Большегруз сбил попутный автомобиль и въехал в супермаркет в ленинградском Пикалево

В городе Пикалево Ленинградской области произошло ДТП с участием большегруза МАЗ и легковой «Нивы», в результате столкновения которых грузовик протаранил входную группу местного супермаркета. В результате происшествия пострадал водитель МАЗа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, МАЗ, груженый землей, двигался по улице Металлургов и по еще неустановленной причине столкнулся с «Нивой» и въехал в здание магазина «Магнит». Водителя госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Водитель «Нивы» не пострадал.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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