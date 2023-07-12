Сын бизнесмена, устроивший смертельную аварию на петербургском КАД, получил 3 года колонии

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в Денису Савинову, признанного виновным в «пьяном» ДТП, повлекшим смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), произошедшем в декабре 2022 года. Севший нетрезвым за руль сын петербургского бизнесмена разогнал свой Porcshe до 200 км/ч и сбил с полосы попутную машину.

«Савинов вину признал, добровольно возместил потерпевшему 2,5 млн рублей в счет компенсации морального вреда и материального ущерба»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении с запретом на право управления транспортными средствами также на 3 года.

Авария с участием Савинова произошла 21 декабря около часу ночи на Кольцевой автодороге (КАД) возле Ораниенбаумского шоссе. Как установил суд, Савинов разогнал свой автомобиль до 206-2227 км/ч потерял управление и врезался в следующий в попутном попутном направлении Opel, который отлетел в двигавшуюся рядом Toyota. Водитель «Опеля» погиб на месте происшествия. Савинов в ходе следствия признался, что перед поездкой выпил четыре бутылки пива.

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