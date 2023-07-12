Во время подтопления Туапсинского района пропали три человека

Три человека числятся пропавшими в Туапсинском районе после мощных ливней, сообщает оперативный штаб Краснодарского края, данных о погибших нет. В муниципалитете подтоплены 316 придомовых территорий, 239 домовладений залиты водой. Подтопленными оказались поликлиника, два детских сада, две школы и стадион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Решением администрации Туапсинского района в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском сельских поселениях введен режим чрезвычайной ситуации. Жителей этих населенных пунктов эвакуируют в пункты временного размещения (ПВР), всего в муниципалитете развернуты пять ПВР. Специалисты спасательных служб работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствия стихии привлечено более 300 человек и 50 единиц техники, сообщает в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Как сообщалось, в ночь на 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края выпало 144 мм осадков, что привело к серьезным подтоплениям и сходу селевых потоков.

Анна Перова, Краснодар