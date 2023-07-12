Жители Ульяновска пожаловались заму генпрокурора РФ на силовиков и дороги

Заместитель Генерального прокурора России Николай Шишкин провел личный прием граждан во время рабочей поездки в Ульяновск. В нем участвовал региональный прокурор Андрей Теребунов. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

«Поводами для жалоб, с которыми обратились заявители, в основном стали нарушения федерального законодательства в социально значимых сферах»,— говорится в сообщении.

В частности, жительница поселка Вешкайма, которая является человеком с ограниченными возможностями здоровья, пожаловалась на установку дорожного знака, который мешает проезду транспорта маломобильных групп населения к зданию соцзащиты. Также житель Димитровграда сообщил об отсутствии ремонта на проспекте Димитрова, на котором зафиксировано множество ям и выбоин.

В числе прочего граждане сообщили о нарушении их прав органами предварительного расследования при производстве по уголовным делам. Николай Шишкин обязал подчиненных проверить информацию заявителей и при необходимости принять меры. Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов впервые прибыл с рабочим визитом в Оренбург.

Георгий Портнов