Инженер «Лукойл-ТТК» осужден на два года ограничения свободы за аварию на ул. Малиновского в Ростове

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил инженера филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» Сергея Самборского к двум годам ограничения свободы по делу о нарушении правил безопасности, повлекших причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Приговором суда в отношении Самборского С.В. установлены следующие ограничения: не выезжать за пределы муниципального образования, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц проходить регистрацию в УИИ ГУФСИН РФ по месту жительства»,— сообщила пресс-служба суда.

Помимо ограничения свободы, осужденному запрещено заниматься деятельностью в сфере производственно-строительных работ с повышенной опасностью в течение трех лет.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Прорыв на теплотрассе по ул. Малиновского в Ростове произошел в марте 2022 года. В результате происшествия пострадали 13 человек. Ущерб составил 11,5 млн руб. По версии правоохранительных органов, Сергей Самборский, который руководил ремонтными работами на данном участке 2015–2016 годах, нарушил правила безопасности, что и привело к аварии.

Анастасия Назарова