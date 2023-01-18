В Ростове инженера «Лукойл-ТТК» будут судить за прорыв теплотрассы на Малиновского

В Советский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело отношении главного инженера филиала ООО «Лукойл-ТТК» Сергея Самборского, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении иных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Дело в отношении Сергея Самборского было возбуждено после прорыва теплотрассы на ул. Малиновского в марте 2022 года, в результате которого пострадали 13 человек.

Авария произошла рядом с многоквартирным домом, фонтан кипятка выбил окна в квартирах на третьем и четвертом этажах. 12 квартир и три нежилых помещения оказались затоплены, также было повреждены два находящихся рядом автомобиля. Жители дома получили ожоги разной степени тяжести и были госпитализированы.

В результате происшествия был причинен ущерб 36 гражданам и одному юридическому лицу на общую сумму 11, 5 млн руб.

По версии следствия, к аварии привело бездействие Сергея Самборского — инженера обвиняют в том, что он нарушил правила безопасности при ведении ремонтных работ в 2015–2016 годах. Из-за нарушений началось коррозионное разрушение труб, и в марте произошел срыв заплаты, установленной в июне 2016 года, указано в материалах дела.

Кристина Федичкина