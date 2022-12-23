Водитель «Порше» перед смертельным ДТП на КАДе выпил четыре бутылки пива

Обвиняемый в смертельной аварии на кольцевой автодороге Санкт-Петербурга Денис Савинов признался, что выпил четыре бутылки пива перед тем, как сесть за руль. С его показаниями ознакомился 78.ru.

Авария произошла ночью 21 декабря в районе Ораниенбаумского проспекта, в ней погибла женщина за рулем «Опеля», в который врезался обвиняемый на высокой скорости, управляя «Порше Кайен». Денис Савинов рассказал, что находился ночью дома, выпил четыре бутылки пива по 0,5 и около 1:00 выехал из дома в сторону Кронштадта. С его слов, он потерял управление и вообще не помнит, по какой полосе двигался. Возможной причиной потери управления он назвал выезд на заснеженную обочину.

Против Дениса Савинова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Накануне Петродворцовый районный суд Петербурга заключил молодого человека под стражу до 20 февраля 2023 года.

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