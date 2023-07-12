Фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд» впервые пройдет на «Роза Хутор»

С 28 по 30 июля на горном курорте покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о научных исследованиях и открытиях, выдающихся ученых, психологии человека и развитии технологий. В рамках фестиваля состоятся две российские кинопремьеры. Французский фильм «Производя счастье» (2022 г.) и датский «Незваные гости» будут впервые демонстрироваться в нашей стране.

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«ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» — это новый формат традиционного фестиваля «ФАНК», который с 2016 года проходит под эгидой Министерства культуры РФ в разных регионах страны, охватывая более чем 200 городов и сел. Его отличительной особенностью является сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий.

«ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» проходит при поддержке ПАО «Росбанк», партнерском участии Лаборатории блокчейн-технологий «ChainLab» научного центра «Идея» и горного лектория клуба «Спорт-Марафон», на площадке которого и пройдут все кинопоказы (Роза Хутор, набережная Панорама, 4).

Как отмечает Ирина Белых, программный директор ФАНК, член экспертного совета по неигровому кино Минкульта РФ, куратор инициативы «Наука как искусство» в рамках Десятилетия науки и технологий: «Я благодарна партнерам за возможность провести фестиваль в новом для нас формате — ФАНК Уикенд. Думаю, научное кино точно привлечет внимание отдыхающих на курорте, ведь это модный и интеллектуальный досуг. К тому же мы выбрали темы, которые заинтересуют не только тех, кто следит за научной повесткой, но и самую широкую аудиторию. Будут затронуты вопросы психологии счастья, экологии, охраны окружающей среды и новейших технологий блокчейн. Все фильмы зрители смогут обсудить с лучшими экспертами. Уверена, что эти дискуссии будут также яркими и захватывающими».

На фестивале актуального научного кино на «Роза Хутор» пройдут не только кинопоказы, но и научные дискуссии после каждого просмотра. Для участия в них в качестве экспертов приглашены ведущие российские ученые и создатели кино. Фестиваль актуального научного кино «ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» входит в Перечень проводимых на территории Российской Федерации международных кинофестивалей на 2023 год, утвержденный Министерством культуры РФ.

В программе фестиваля:

Открытие фестиваля (Премьера в России) — «Производя счастье», Manufacturing Happiness, 2022, Франция, режиссер Жан-Кристоф Рибо (Jean-Christophe Ribot).

Открытие 28 июля в 17:30. Показ фильма в 18:00.

Картина посвящена обратной стороне осознанности. Мы можем подумать, что в осознанности нет ничего плохого. Но на самом деле это является противоположностью социальной реальности. Что же стоит за этой современной одержимостью счастьем и миллиардами, которая генерирует эта индустрия? Философы, социологи, экономисты и психиатры, в том числе известный психиатр, автор книги «Искусство Счастья» Кристоф Андре и доктор философских наук и внучка Луи де Фюнеса — Джулия Де Фюнес, расшифровывают один из самых увлекательных и волнующих взглядов на счастье начала XXI века. Трейлер

Выступающие эксперты: Алёна Воднева — младший научный сотрудник центра когнитивных исследований «Сириус», автор подкастов, участница Science Slam; Виктория Манасевич — младший научный сотрудник АНО ВО «Университет Сириус»; Научный центр когнитивных исследований, Направление «Расстройства аутистического спектра».

A lumine motus / «Меня приводит в движение свет», 2022, Россия, режиссер Светлана Быченко. Показ 29 июля в 16:45.

Фильм представляет собой своеобразное путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, что у нас под ногами. При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения так же, как и мы, борются, чувствуют, видят, и даже будто бы слышат. Что насекомые, лягушки, пауки — все со своим характером, и их жизнь так же наполнена событиями, как и наша. У нас под ногами — целый космос! Это волшебное путешествие не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. Трейлер

Фильм представит режиссер Светлана Быченко, обладатель приза Festival International du Film Ornitologique, обладатель главного приза «Золотая гагара» Международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить» и многих других.

Премьера в России — «Незваные гости», INTRUDERS, 2023, Дания, режиссер Давид Кройер (David Kryer). Показ 29 июля в 19:00.

Фильм повествует о том, как принесенные извне виды растений и животных изменили датский ландшафт. Шесть любителей природы взяли на себя миссию избавиться от них и предотвратить губительное воздействие на природу. Но можно ли отменить человеческое воздействие на природу теперь, когда мы своими руками привезли эти виды? Участник программы фестиваля CPH: DOX Science. Трейлер

Выступающий эксперт: Анастасия Физикова — кандидат биологических наук, научный сотрудник направления «Биология и биотехнология растений» Научного центра генетики и наук о жизни Научно-технологического университета «Сириус».

16 способов изменить мир (2022, Россия). Показ 30 июля в 17:00.

Альманах Лаборатории научного кино ФАНК. 16 режиссеров выбрали наиболее интересные научные разработки и исследования в Сколтехе и создали 16 короткометражных фильмов. Трейлер

«Криптопия: Биткоин, блокчейн и будущее интернета», Cryptopia: Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet, 2020, Австралия, США, Германия, режиссер Торстен Хоффман (Torsten Hoffmann). Показ 30 июля в 19:00.

Удостоенный множества наград продюсер и режиссер Торстен Хоффман обращается к теме биткоина и ставит перед собой задачу исследовать эволюцию индустрии блокчейна, а также ее новые перспективы. Может ли эта технология, разработанная для работы независимо от доверия и в рамках децентрализованной сети, действительно стать надежной альтернативой тому Интернету, каким мы его знаем? Трейлер

Выступающий эксперт: Александр Беленов — руководитель Лаборатории блокчейн технологий ChainLab научного центра «Идея», сооснователь магистратуры «Блокчейн» в МФТИ и центра компетенции «Блокчейн» при Лаборатории физики высоких энергий МФТИ.

Вход на все кинопоказы фестиваля бесплатный. Ссылка для регистрации

Фестиваль актуального научного кино ФАНК объединяет кинематографистов, ученых, исследователей, популяризаторов науки и художников для развития научного кино и поиска наиболее интересных форм донесения научных знаний до широкой аудитории. За 8 лет работы кинопоказы ФАНК прошли в 228 городах, 115 селах, 32 поселках. 6320 показов собрали 300 000 зрителей.

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