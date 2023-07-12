Прокуратура проводит проверку по факту сокрытия информации о сносе крыши со здания школы в деревне Удмуртии

В Удмуртии прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при проведении мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Поводом стала информация СМИ о том, что ураган снес кровлю со здания школы в деревне Подшивалово, подробности чего скрывал штаб ГО и ЧС, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ведомстве отмечают, что вопросы своевременной организации и проведения работ по устранению последствий чрезвычайных ситуаций, а также соблюдение прав граждан в этой сфере находится на контроле.

Напомним, ранее пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии сообщила, что в деревне Подшивалово в Завьяловском районе сильный ветер повредил кровли сельского дома культуры и начальной школы, а также частных домов.