Дерево упало на женщину в Ижевске из-за сильного ветра

В столице Удмуртии в результате неблагоприятных погодных условий на женщину упало дерево. В настоящее время пострадавшую осматривают врачи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В деревне Подшивалово в Завьяловском районе сильный ветер повредил кровли сельского дома культуры и начальной школы, а также частных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

К ликвидации последствий непогоды привлекли все необходимые службы.

Напомним, из-за непогоды в Завьяловском, Малопургинском и Вавожском районах зарегистрировали локальные нарушения электроснабжения. В некоторых населенных пунктах также повреждены кровли, фасады зданий и есть упавшие деревья.