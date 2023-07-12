Дерево упало на женщину в Ижевске из-за сильного ветра

В столице Удмуртии в результате неблагоприятных погодных условий на женщину упало дерево. В настоящее время пострадавшую осматривают врачи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В деревне Подшивалово в Завьяловском районе сильный ветер повредил кровли сельского дома культуры и начальной школы, а также частных домов.
Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ
К ликвидации последствий непогоды привлекли все необходимые службы.
Напомним, из-за непогоды в Завьяловском, Малопургинском и Вавожском районах зарегистрировали локальные нарушения электроснабжения. В некоторых населенных пунктах также повреждены кровли, фасады зданий и есть упавшие деревья.