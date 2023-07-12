Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Еврокомиссия оштрафовала Illumina на €432 млн за сделку с Grail

Европейская комиссия объявила о наложении штрафов на две американские биотехнологические компании — Illumina и Grail за закрытие сделки по слиянию до получения разрешения от регулятора. Illumina в итоге была оштрафована на максимально возможные 10% от своего годового оборота — €432 млн, что стало рекордным штрафом, выписанным Еврокомиссией за такое нарушение. Grail, в свою очередь, была, оштрафована на символическую €1 тыс.

Grail изначально была подразделением самой Illumina, которое в 2017 году было выделено в независимую компанию для привлечения средств инвесторов. Через несколько лет руководство Illumina решило вернуть контроль над бывшим подразделением. Illumina объявила о покупке Grail, разрабатывающего системы раннего обнаружения рака, в сентябре 2020 года. Сумма сделки составила $8 млрд.

В июле 2021 года Еврокомиссия начала расследование условий сделки и ее возможного влияния на свободу конкуренции на европейском рынке. По законам ЕС компании, чья сделка находится под рассмотрением регулятора, не имеют права закрывать ее до завершения расследования. Однако уже в августе того же года Illumina и Grail объявили о закрытии сделки.

Как отмечается в сегодняшнем заявлении Еврокомиссии, американские компании умышленно пошли на нарушение европейского законодательства. В частности, по мнению регулятора, руководство Illumina взвесило возможную прибыль от получения контроля над Grail и возможную сумму штрафа за незаконное закрытие сделки и пошло на нарушение закона. Grail, в свою очередь, принимала активное участие в нарушении норм европейского законодательства, однако регулятор решил ограничиться символической суммой штрафа, так как это вообще первый случай, когда Еврокомиссия наказывает целевую компанию за совершение сделки по слиянию.

Против слияния Illumina и Grail уже выступили и власти США. В апреле этого года Федеральная торговая комиссия постановила, что Illumina должна отказаться от покупки Grail. В самой Illumina считают решения регуляторов безосновательными и намерены их оспорить.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...