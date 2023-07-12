Еврокомиссия оштрафовала Illumina на €432 млн за сделку с Grail

Европейская комиссия объявила о наложении штрафов на две американские биотехнологические компании — Illumina и Grail за закрытие сделки по слиянию до получения разрешения от регулятора. Illumina в итоге была оштрафована на максимально возможные 10% от своего годового оборота — €432 млн, что стало рекордным штрафом, выписанным Еврокомиссией за такое нарушение. Grail, в свою очередь, была, оштрафована на символическую €1 тыс.

Grail изначально была подразделением самой Illumina, которое в 2017 году было выделено в независимую компанию для привлечения средств инвесторов. Через несколько лет руководство Illumina решило вернуть контроль над бывшим подразделением. Illumina объявила о покупке Grail, разрабатывающего системы раннего обнаружения рака, в сентябре 2020 года. Сумма сделки составила $8 млрд.

В июле 2021 года Еврокомиссия начала расследование условий сделки и ее возможного влияния на свободу конкуренции на европейском рынке. По законам ЕС компании, чья сделка находится под рассмотрением регулятора, не имеют права закрывать ее до завершения расследования. Однако уже в августе того же года Illumina и Grail объявили о закрытии сделки.

Как отмечается в сегодняшнем заявлении Еврокомиссии, американские компании умышленно пошли на нарушение европейского законодательства. В частности, по мнению регулятора, руководство Illumina взвесило возможную прибыль от получения контроля над Grail и возможную сумму штрафа за незаконное закрытие сделки и пошло на нарушение закона. Grail, в свою очередь, принимала активное участие в нарушении норм европейского законодательства, однако регулятор решил ограничиться символической суммой штрафа, так как это вообще первый случай, когда Еврокомиссия наказывает целевую компанию за совершение сделки по слиянию.

Против слияния Illumina и Grail уже выступили и власти США. В апреле этого года Федеральная торговая комиссия постановила, что Illumina должна отказаться от покупки Grail. В самой Illumina считают решения регуляторов безосновательными и намерены их оспорить.

Кирилл Сарханянц