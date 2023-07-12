Средние баллы воронежских школьников на ЕГЭ превысили общероссийские результаты

По итогам сдачи ЕГЭ по химии и литературе в 2023 году средний балл воронежских школьников превысил общероссийский показатель. В первом случае регион показал результат в 56,5 балла, страна в целом — 56,23 балла, во втором — 66 баллов и 63,97 балла соответственно. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в областном департаменте образования.

По сравнению с прошлым годом воронежские школьники увеличили средний балл по физике (с 51 до 52 баллов), биологии (с 48 до 50 баллов) и литературе (с 63 до 66 баллов). Также уменьшилось количество выпускников, не набравших минимальный балл по русскому языку (со 114 до 80), физике (со 176 до 106) и биологии (с 356 до 285).

«Это говорит и о росте качества подготовки, и о повышении осознанности при определении перечня экзаменов в том случае, если они по выбору, а не обязательные»,— считают в департаменте.

Кроме того, 73 школьника получили высший балл по одному предмету (в прошлом году — 68), пятеро — по двум.

В этом году с экзаменов удалили семерых выпускников: трое из них принесли в пункт аттестации телефон, четверо — шпаргалки. Три человека нарушили правила при сдаче обязательных предметов, четыре — по выбору. Первые смогут повторно пройти аттестацию в сентябре, вторые — только в 2024 году.

Среди предметов по выбору воронежские выпускники чаще всего сдавали обществознание, физику, а также информатику и информационно-коммуникационные технологии. Четвертое место заняла биология, пятое (третий год подряд) — история.

«Надеемся, что тенденция роста интереса к “инженерным” и IT-дисциплинам в нашем регионе сохранится. Это важно и в контексте изменений следующего года, которые уже анонсированы: в ряд вузов на технические специальности будут приниматься результаты по профильной математике, физике и информатике. До этого в тройку экзаменов входил русский язык, а результат по физике или информатике предоставлялся выпускником по его выбору: или по физике, или по информатике»,— сказали представители департамента.

В целом количество сдающих ЕГЭ в этом году снизилось на 11% по сравнению с прошлым годом, «что отражает и демографическую ситуацию, и тенденцию выбора среднего профессионального образования по окончании 9 класса выпускниками в 2021 году (когда нынешние выпускники 11 классов были девятиклассниками)», отметили в департаменте.

Почему школьникам из приграничных муниципалитетов Белгородской и Курской областей разрешили получать аттестат без ЕГЭ — в материале «Ъ-Черноземье» «Поступай как знаешь».

Алина Морозова