В Самарской области четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой

Авария с четырьмя пострадавшими произошла в Самарской области в минувший вторник вечером. Происшествие случилось в 22:35 (MSK+1) в Сергиевском районе на автодороге «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины». Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД Самарской области

«44-летний водитель за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer двигался в направлении с. Сергиевск. В пути следования на 20 км автодороги он не выбрал безопасную скорость движения, допустил съезд в левый кювет по ходу движения и опрокинулся»,— говорится в сообщении.

В результате аварии получили травмы пассажиры автомобиля. С места происшествия были госпитализированы 42-летняя женщина, 55-летний мужчина и два мальчика 7 и 11 лет. Водитель получил разовую медицинскую помощь. Ранее в Самарской области женщина погибла в ДТП, спасая своего сына.

Георгий Портнов