КГИОП признал допустимой восстановленную террасу в ресторане, где при взрыве погиб военкор Владлен Татарский

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) издал акт историко-культурной экспертизы террасы ресторана «Стрит фуд бар №1» в особняке на Университетской набережной Васильевского острова. В мае при взрыве там погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). Террасу успели восстановить, но формально не согласовали, пишет «Деловой Петербург».

Экспертизу выполнило ООО «Кант». Согласно выводам экспертов, восстановленная терраса «не оказывает негативного воздействия для оптимального визуального пространственного восприятия объекта культурного наследия» за счет использование светопрозрачных элементов, а ее оформление «выполнено в увязке с существующей градостроительной средой». Также она признана не мешающей пешеходам.

«Эта терраса была согласована много лет назад как временное сооружение. А экспертиза была сделана с целью показать, что конструкции этой веранды не влияют негативно на само здание»,—сообщил руководитель компании «Кант» Игорь Пасечник.

При этом грозозащитные активисты высказывались против террасы, считая, что он лишняя.

2 апреля в результате взрыва на творческой встрече в кафе Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский. По подозрению в организации теракта силовики задержали Дарью Трепову. По данным следствия, она, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в «Стрит фуд бар №1» статуэтку, в которой находились взрывчатые вещества. Бюст она передала Владлену Татарскому, он погиб на месте после взрыва.

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