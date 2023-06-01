Дарье Треповой продлили арест на три месяца

Судья Басманного суда Москвы Елена Ленская продлила на три месяца арест Дарье Треповой, подозреваемой в организации теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. Заседание суда прошло в закрытом режиме, передает корреспондент «РИА Новости».

Заседание было закрыто по просьбе следователя Виктора Кваша. По его словам, это сделано для неразглашения тайны следствия. Адвокат Треповой Даниил Берман выступил против ходатайства. Он утверждает, что следователь не уточнил, какие «тайны могут быть раскрыты». Арест подозреваемой продлен до 2 сентября.

Дарья Трепова была арестована 4 апреля. 2 апреля в результате взрыва на творческой встрече в кафе Санкт-Петербурга погиб военкор Владлен Татарский. По данным следствия, Трепова, «выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины», принесла в кафе «Стрит фуд бар №1» на Университетской набережной статуэтку, в которой находились взрывчатые вещества. Бюст она передала военкору Татарскому, он погиб на месте после взрыва.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте