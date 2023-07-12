Число велосипедов в лондонском Сити превысило число частных автомобилей

В 2022 году доля велосипедов в трафике деловой части Лондона оказалась больше, чем доля частных автомобилей: 26,8% против 25,8%. Такие данные приводятся в исследовании «Городские улицы 2023», проведенном по заказу муниципальной администрации лондонского Сити.

Подобные доклады публикуются каждые два года с 1999 года. В исследовании указываются данные о численности на улицах района частных автомобилей, такси, мотоциклов, грузовиков, автобусов, велосипедов, электросамокатов, а также пешеходов.

По сравнению с периодом до пандемии COVID-19 велосипеды стали единственной категорией, в которой наблюдается рост. Во всех остальных категориях происходит некоторое снижение. Суточные замеры интенсивности движения показали, что число автотранспортных средств по сравнению с 2017 годом снизилось на 26%, число грузовых автомобилей — на 14%, число велосипедов выросло на 7%. По сравнению с 1999 годом число велосипедов на улицах Сити увеличилось на 292%.

Алена Миклашевская