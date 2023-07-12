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Федеральному девелоперу «Неометрия» — 13 лет

В 2023 году федеральный девелопер «Неометрия» отмечает 13-летие работы на российском рынке недвижимости. За этот период компания стала одним из ключевых участников строительной отрасли страны. На сегодняшний день она является системообразующим предприятием экономики Краснодарского края и одним из крупнейших девелоперов на юге России.

За годы работы компанией построено свыше 1 млн квадратных метров, 36 объектов сданы в срок. В данный момент в жилых комплексах «Неометрии» проживают более 30 тыс. семей. Проекты девелопера реализуются в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Ростове-на-Дону и задают тренды в своей категории, удостаиваясь наград в престижных федеральных конкурсах. Таких как Urban Awards, CREDO, «ТОП ЖК», «Рекорды рынка недвижимости», PROESTATE & TOBY Awards, Arendator Awards и других.

Так, ЖК «Флора», расположенный в микрорайоне Кудепста в Сочи, победил в номинации «Лучшая курортная недвижимость комфорт-класса» 15-й федеральной премии Urban Awards в 2023 году. А также стал лидером в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса» в Национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотечного кредитования CREDO-2022. Гостиничный комплекс «Нескучный сад» в Адлерском районе курорта был признан «Лучшим объектом для инвестиций» в рамках премии «Рекорды рынка недвижимости 2023».

Также «Неометрия» вносит большой вклад в развитие регионов своего присутствия и реализует ряд социальных проектов. Среди них реконструкция набережных, строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Большое значение для компании имеют благотворительные инициативы, направленные на помощь людям с ограниченными возможностями, в особенности детям. Помимо этого, девелопер строит детские центры, ремонтирует и благоустраивает общеобразовательные учреждения, занимается восстановлением памятников архитектуры и многим другим.

«Сегодня компания занимается не только строительством жилья, но также реализует проекты в гостиничной сфере, что очень важно как для Краснодарского края, так и для всей России, на фоне роста интереса к внутреннему туризму. Основной портфель проектов "Неометрии" по-прежнему сосредоточен на юге, но при этом мы планируем расширять географию присутствия компании и масштабировать наш опыт в новых регионах России. Ключевыми векторами развития "Неометрии" остаются качество проработки каждого проекта, создание сервисов для комфорта жителей и резидентов, а также применение современных технологий в строительстве и формировании продукта»,— прокомментировала генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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