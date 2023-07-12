В Пермском крае подать заявку на заключение договора теплоснабжения теперь можно через МФЦ «Мои документы»

В филиалах многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» (МФЦ) Пермского края теперь можно подать заявление на заключение договора на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с ПАО «Т Плюс». Воспользоваться новой услугой могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица – собственники нежилых помещений в многоквартирных домах и административных зданий.

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Для получения услуги необходимо обратиться в любой филиал МФЦ и подать заявление, приложив необходимые документы. Впоследствии заявка будет передана для обработки в ПАО «Т Плюс», в результате заявитель получит договор на услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения с актуальными данными о собственнике.

Возможность получения услуги через МФЦ станет хорошим подспорьем для пермских предпринимателей, считают в Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс». «Наличие большого количества филиалов МФЦ по всему Пермскому краю, длительный график приема и работа в выходные дни позволяют собственникам помещений подавать заявки на заключение договоров в удобном для них месте и в удобное время», — отмечает Анна Горячевская, директор по продажам Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

В настоящее время в Пермском крае создано 54 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений МФЦ, где можно получить свыше 1 тыс. вида услуг. Ежедневно филиалы посещают более 11 тысяч жителей региона. Получить более подробную информацию об услугах МФЦ можно обратившись в контактный центр по тел. 8 800 23 43 275.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»