«ВСМПО-Ависма» вложит 100 млн рублей в развитие образовательной инфраструктуры Пермского края

Корпорация «ВСМПО-Ависма» и правительство Пермского края в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге подписали соглашение о развитии инфраструктуры в сфере образования. Согласно документу, корпорация инвестирует 100 млн руб. в строительство нового учебно-лабораторного корпуса Березниковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках.



Фото: Пресс-служба «Корпорации ВСМПО-АВИСМА»

В новом корпусе будут обучаться 500 человек. Помимо современных учебных аудиторий, мастерских и лабораторий в здании расположится физкультурно-спортивный блок, библиотечно-информационный центр, актовый зал и столовая. Сейчас в городе действует два общежития общей вместимостью порядка 310 мест. Новое общежитие будет рассчитано на 400 мест.

«Главная задача соглашения — обеспечить качественное образование и комфортное проживание сегодняшним студентам, которые завтра станут нашими сотрудниками, опытными специалистами и экспертами в своей профессии. Ведь инвестиции в развитие молодежи — это залог успешного развития компании, города и страны в целом»,— отметил исполнительный директор филиала корпорации «ВСМПО-Ависма» Дмитрий Трифонов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, новый корпус техникума поможет решить проблему дефицита кадров технических и инженерных специальностей, а также расширит возможности получения качественного образования для молодежи и ее дальнейшего трудоустройства. «Вместе с бизнесом мы движемся к тому, чтобы не только развивать сферу образования, но и обеспечивать студентам комфортные условия в период учебы. Подписанное сегодня соглашение обеспечит реализацию дорожной карты в рамках этого направления»,— добавил глава региона.