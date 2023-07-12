Суд взыскал с экс-главы ГИБДД Ставрополья 40 млн рублей по иску Генпрокуратуры РФ

Промышленный районный суд Ставрополя частично удовлетворил требования Генеральной прокуратуры России по иску о взыскании 150 млн руб. с бывшего начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. С экс-главы инспекции будут взысканы 40 млн руб., сообщает пресс-служба суда.

Сумма денежного взыскания является эквивалентом стоимости двух жилых домов в Ставрополе и станице Новомарьевской, которые принадлежали семье задержанного за коррупцию Алексея Сафонова.

Как сообщалось ранее, дело по иску об изъятии стоимостью порядка 180 млн руб. у семьи и родственников Алексея Сафонова было рассмотрено в Промышленном районном суде Ставрополя в августе прошлого года. Тогда суд постановил, что изъятию подлежит имущество на сумму в 150 млн руб. Однако, в январе текущего года дело было пересмотрено в пятом кассационном суде Ставрополья, который отправил его на пересмотр из-за нарушений или неправильного применения норм процессуального и материального права в ходе предудущего процесса.

В ходе нового рассмотрения, суд утановил, что в отношении большей части имущества, ответчиками не представлено сведений о его приобретении на законные доходы. Стоимость этих объектов существенно превышает доходы ответчиков.

«Судом прекращено право собственности ответчиков на движимое и недвижимое имущество, приобретенное и оформленное на них Сафоновым А.Н. в период замещения им должности начальника ГИБДД по Ставропольскому краю»,— сообщает пресс-служба Промышленного районного суда Ставрополя.

Напомним, Алексей Сафонов и его сослуживцы были задержаны по подозрению в получении взяток в особо крупном размере летом 2021 года. По версии обвинения, совместно со своими подчиненными бывший руководитель госавтоинспекции организовал систему пропусков грузовых автомобилей на дорогах региона за денежное вознаграждение. По подсчетам правоохранительных органов, сумма взяток составила 19 млн руб.

Анастасия Назарова