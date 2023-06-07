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Иск о конфискации имущества экс-главы ГИБДД Ставрополья отправлен на пересмотр

Пятый кассационный суд Ставрополья отменил решение предыдущей инстанции по иску об изъятии имущества бывшего руководителя ГИБДД региона Алексея Сафонова, задержанного за коррупцию. Иск будет пересмотрен, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на картотеку суда.

В мотивировочной части поясняется, что в предыдущем процессе были нарушены нормы материального и процессуального права.

Дело по иску об изъятии стоимостью порядка 180 млн руб. поступило в Промышленный районный суд Ставрополя в августе прошлого года. Самого Алексея Сафонова задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере) летом 2021 года.

Анастасия Назарова

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