«Нижновэнерго» восстановило электроснабжение в Нижегородской области после непогоды

Специалисты «Нижновэнерго» (филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье») восстановили электроснабжение в Нижегородской области, которое было нарушено из-за ливней 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Без электричества оставались около 39 тыс. жителей региона.

Для оперативного устранения аварий филиал перевели в особый режим работы. Электроснабжение восстанавливала 91 бригада и 106 единиц спецтехники.

Грозовой фронт с ливнями и шквалистым ветром пришел в Нижегородскую область в прошлую субботу. В Нижнем Новгороде уже выпало больше месячной нормы осадков. В районах стихией повреждены дома, детские сады и школы.

Подробнее о последствиях непогоды — в материале «Ъ-Приволжье» «Город вышел из берегов».

Елена Ковалева