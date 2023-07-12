Еще одна группа контрактников отправилась из Удмуртии в воинские части

В столице Удмуртии 11 июля состоялась отправка в воинские части очередной группы бойцов, заключившей контракты для дальнейшей службы. Попрощаться с военнослужащими пришли их близкие и друзья, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бречалов, vk.com Фото: Александр Бречалов, vk.com

Начальник пункта отбора, майор Альберт Кононов рассказал, что основным требованием к новобранцам является крепкая физическая форма, а также соответствие возрастным и медицинским требованиям. Служить отправляются в основном мужчины в возрасте около 40 лет.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался президенту России о работе с бойцами СВО и их семьями. По его словам, обеспечение военнослужащих на высоком уровне, а также выдерживается график отпусков.