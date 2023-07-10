Глава Удмуртии рассказал о необходимости улучшения материальной базы госпиталя ветеранов войн на встрече с президентом России

Забота и помощью военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции на Украине, одна из главных задач Удмуртии. Об этом сегодня, 10 июля, рассказал глава региона Александр Бречалов на встрече с президентом страны Владимиром Путиными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кремля Фото: Пресс-служба Кремля

Глава Удмуртии рассказал, что лично посетил место дисклокации мобилизованного полка, где убедился в хороших условиях ведения службы. «Обеспечение на высоком, достаточном уровне. График отпусков, на что вы обращали внимание, выдерживается»,— отметил Александр Бречалов.

Отдельное внимание в регионе уделяется работе по медицинскому обслуживанию и реабилитации. Так, в настоящее время прорабатываются вопросы по улучшению материально-технической базы госпиталя ветеранов войн, где необходимо наращивать мощности. «Пока не готов сказать об итогах, но потом представим в Правительство. Надеемся на поддержку»,— рассказал глава региона.



Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов впервые побывал в зоне проведения специальной военной операции в апреле. Видео оттуда он опубликовал на своих страницах в соцсетях. В одном из них он находится за рулем автомобиля «УАЗ», который транспортировали для бойцов из Удмуртии. Глава региона рассказал, как на передовой его угостили перепечами и что участники СВО обеспечены всем необходимым.

Подробнее об этом читайте в материале «Было важно увидеть, как быт там устроен».