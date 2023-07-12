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В ночь 12 июня в Туапсинском районе Кубани выпало 144 мм осадков

Минувшей ночью в Туапсиском районе Краснодарского края за три часа выпало 144 мм осадков, что привело к подтоплениям и сходу селя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, спасателям пришлось эвакуировать группы туристов из лагерей в лесу и маломобильных местных жителей в четыре пункта временного размещения.

«На автомобильной дороге в районе поселка Новомихайловский сошел сель. Движение транспорта пока осуществляется по одной полосе»,— написал Вениамин Кондратьев.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Туапсинском районе подтоплены дома в селе Горском по ул. Краснодарская и в СНТ «Ручеек». В селе Дефановка подтоплены дома по улицам Школьной и Комсомольской. В поселке Джубга подтоплены дома на улицам Приморской, Советской, Набережной. А также один социальный объект – поликлиника. Затоплен ряд улиц в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском.

Вениамин Кондратьев отметил, что в Туапсинском районе дожди уже закончились, идут работы по ликвидации последствий сильных осадков. Но в ряде городов продолжает действовать штормовое предупреждение.

Анастасия Назарова

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