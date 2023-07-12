В Тюмени на смотровой площадке установили памятник Владимиру Высоцкому

В Тюмени на смотровой площадке на ул. Володарского, 3 установили скульптуру Владимира Высоцкого, сообщил мэр Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. В торжественном открытии принял участие сын поэта и певца Никита Высоцкий.

По словам Руслана Кухарука, рядом с бронзовой скульптурой поэта лежит открытая тетрадь со словами песни «Тюменская нефть», которую написал Владимир Высоцкий. Как добавил господин Кухарук, автор скульптуры — Петр Чегодаев из Владивостока. «Он же предложил установить локальное освещение фигуры барда. Вечером будет создаваться полное ощущение присутствия Высоцкого на сцене под светом софитов»,— отметил мэр Кухарук.

Скульптура установлена за счет спонсорских средств многопрофильной компании «Орион». Напомним, о планах установки памятника Владимиру Высоцкому в Тюмени Руслан Кухарук сообщил в мае.

Полина Хабарова

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