В Тюмени планируют установить скульптуру Владимира Высоцкого, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Бронзовый памятник может расположиться на смотровой площадке по ул. Володарского, 3.
Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука
Согласно концепции, скульптура Владимира Высоцкого будет выполнена с гитарой в руках, а рядом будет открыта тетрадь со словами из его песни «Тюменская нефть».
По словам мэра, на координационном совете по выработке единой земельной, градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности в городе также были рассмотрены предложения по установке скульптуры школьному учителю, а также проект концепции освещения гостевых улиц. Все предложения будут изучены специалистами, а основные далее направлены проектировщикам.