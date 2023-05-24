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В Тюмени планируют установить скульптуру Владимира Высоцкого

В Тюмени планируют установить скульптуру Владимира Высоцкого, сообщил глава города Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. Бронзовый памятник может расположиться на смотровой площадке по ул. Володарского, 3.

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Согласно концепции, скульптура Владимира Высоцкого будет выполнена с гитарой в руках, а рядом будет открыта тетрадь со словами из его песни «Тюменская нефть».

По словам мэра, на координационном совете по выработке единой земельной, градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности в городе также были рассмотрены предложения по установке скульптуры школьному учителю, а также проект концепции освещения гостевых улиц. Все предложения будут изучены специалистами, а основные далее направлены проектировщикам.

Полина Хабарова

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