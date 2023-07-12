Для Петербурга закупили еще 116 «умных» низкопольных трамваев за 16,5 млрд рублей

По итогам аукциона, проведенного комитетом по транспорту для нужд ГУП «Горэлектротранс», для Петербурга было закуплено 116 новых трамваев. Реализуется проект в рамках программы обновления подвижного состава городского электротранспорта, сообщили в Смольном.

В комитете по транспорту пояснили, что поставки будут вестись в течении 2023-2026 годов. В текущем году город получит 28 вагонов, в 2024 — 49, в 2025 — 34, в 2026 — 5. Соответствующий контракт заключен между «Горэлектротрансом» и ООО «ПК ТС».

«Умная» техника, оснащенная системой активной помощи водителю, будет обслуживать маршруты в Невском, Калининском, Выборгском и Кировском районах Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СПб ГУП «Горэлектротранс» подвел итоги крупного конкурса на поставку 116 трамваев различных типов на общую сумму 16,5 млрд рублей.

Елизавета Цветкова

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