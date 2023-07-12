Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как компании разрабатывают новые огранки для драгоценных камней и как этим могут воспользоваться недобросовестные игроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dayagi Diamonds Фото: Dayagi Diamonds

Недавно я разоблачала в своем Telegram-канале «воришек». Не буду произносить название российской компании, решившей, что можно просто взять фото фирменных огранок бриллиантов известной в профессиональных кругах компании Dayagi Diamonds и выдавать за свои. Более того, пытаться продавать как свои и громко заявлять, что компания — единственная в РФ, кто такие необычные огранки делает.

А у Dayagi есть очень интересные решения — в виде скотч-терьера, лошади, рождественской елки, букв алфавита. Российская компания решила не мелочиться и перевесила к себе на сайт сразу пару десятков таких фото, причем плохого качества: бриллианты сняты в коробках с бликующим стеклом и обрезанным названием Dayagi. «Рука-лицо», как пишут в социальных сетях.

А вот если допустить, что создали люди дорогую уникальную огранку, но сфотографировали камень из рук вон плохо? Все равно невозможно. Во-первых, оборудование для создания таких огранок требуется очень дорогостоящее — это лазер стоимостью больше $1 млн. Поскольку жадные воришки заимствовали у Dayagi десятки фирменных вариантов, то лазеров одних у них должно стоять на производстве миллионов на 20.

И вообще, а это я уже как дипломированный эксперт по ограненным алмазам вам скажу, разработка новой огранки — дело долгое и кропотливое. И если вдруг из ниоткуда появляется компания с парой дюжин новых форм, это сразу повод насторожиться и не поверить в честность бренда.