От всего сердца

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о разных вариантах свадебного нейл-арта: от классического бежевого до украшенного выразительными акцентными деталями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Несмотря на многочисленные попытки привнести в тему свадьбы новые необычные цвета, классика жанра остается самой актуальной и востребованной. Тонкий и сдержанный стиль как всего наряда, так и маникюра — это всегда безопасный путь, если хочется выглядеть красиво и элегантно. В дизайне ногтей можно придерживаться бежевых, белых или розовых оттенков, но акценты в виде золота или жемчуга на кутикуле, тонкие полоски, сердечки также смотрятся очень свежо и уместно.

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Ирина Кириенко