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Коммерсантъ FM
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От всего сердца

Новые идеи свадебного маникюра

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о разных вариантах свадебного нейл-арта: от классического бежевого до украшенного выразительными акцентными деталями.

Фото: East News

Фото: East News

Несмотря на многочисленные попытки привнести в тему свадьбы новые необычные цвета, классика жанра остается самой актуальной и востребованной. Тонкий и сдержанный стиль как всего наряда, так и маникюра — это всегда безопасный путь, если хочется выглядеть красиво и элегантно. В дизайне ногтей можно придерживаться бежевых, белых или розовых оттенков, но акценты в виде золота или жемчуга на кутикуле, тонкие полоски, сердечки также смотрятся очень свежо и уместно.

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Фото: @weddingpeace

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Фото: @weddingpeace

Фото: @gel.bymegan

Фото: @thedaynailofficial

Фото: @gel.bymegan

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @anouknailedit

Фото: @lillypalm__

Фото: @weddingpeace

Фото: @weddingpeace

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @weddingpeace

Фото: @weddingpeace

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @weddingpeace

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @weddingpeace

Фото: @paintboxnails

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @weddingpeace

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @weddingpeace

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Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @weddingpeace

Фото: @paintboxnails

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @gel.bymegan

Фото: @whiterabbit_beauty

Фото: @alyxlippiatt

Фото: @weddingpeace

Фото: @gel.bymegan

Фото: @thedaynailofficial

Фото: @gel.bymegan

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @anouknailedit

Фото: @lillypalm__

Фото: @weddingpeace

Фото: @weddingpeace

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @weddingpeace

Фото: @weddingpeace

Фото: @thedailynailofficial

Фото: @weddingpeace

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @weddingpeace

Фото: @paintboxnails

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @weddingpeace

Фото: @m.o.n.a.j

Фото: @weddingpeace

Ирина Кириенко

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