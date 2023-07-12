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Коммерсантъ FM
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ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня

Фонд «Росконгресс» сообщил, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году состоится с 5 по 8 июня. В текущем году форум проходил с 14 по 17 июня.

«Определены даты ПМЭФ-2024. 27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 года»,— сообщается в Telegram-канале «Росконгресса».

ПМЭФ проходит ежегодно начиная с 1997 года. С 2005 года форум проводится под патронатом и при участии президента РФ, на итоговом пленарном заседании ПМЭФ глава государства традиционно выступает с большой речью. В 2023 году Петербургский международный экономический форум посетили 17 тыс. представителей 130 стран и территорий. Страной—гостем ПМЭФ стали Объединенные Арабские Эмираты. Заключено более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд руб.

Об итогах ПМЭФ-2023 читайте в материале «Ъ» «Показывает, но не говорит».

Александр Кислов

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