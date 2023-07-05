В Свердловской области уровень конкуренции за рабочие места за год снизился в два раза

В Свердловской области в июне этого года в среднем на одну вакансию приходилось всего 2,2 резюме, что говорит о глубоком дефиците кадров на рынке труда. По данным исследования hh.ru, за год конкуренция за рабочие места снизилась в два раза — в июне 2022 года в области на одну вакансию приходилось 4,1 резюме.

Дефицит работников в Свердловской области серьезнее, чем в среднем по России, где на одну вакансию приходится 3,1 резюме, и по Уральскому федеральному округу (2,5 вакансии). Наиболее острый дефицит наблюдается в сферах «Автомобильный бизнес» (1,4 резюме на вакансию), «Медицина, фармацевтика» (1,7), «Рабочий персонал» и «Розничная торговля» (по 1,8).

Профицит кадров был только в четырех сферах — «Маркетинг, реклама, PR» (9,9), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13,7), «Высший и средний менеджмент» (14,3) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (16).

В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о проведении реформы системы среднего профессионального образования, которая должна решить вопрос дефицитом рабочих кадров. Ранее губернатор заявлял, что в обрабатывающем секторе потребность в кадрах превышает предложение более чем в шесть раз. А по некоторым специальностям — токарь, слесарь-ремонтник, инженер, наладчик металлообрабатывающих станков — спрос превышает предложение в десятки раз.

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