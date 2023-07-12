Нарушения электроснабжения зафиксировали в трех районах Удмуртии из-за непогоды

В Удмуртии локальные нарушения электроснабжения зафиксировали в Завьяловском, Малопургинском и Вавожском районах. В восстановительных работах задействовано 106 человек и 26 единиц техники, сообщает пресс-служба «Удмуртэнерго». В распоряжении специалистов высокопроходимая спецтехника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго» Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго»

Энергетики из-за неблагоприятных погодных условий находятся в особом режиме работы. В распоряжении компании 117 резервных источников электроснабжения, которые могут быть использованы в для подачи электроэнергии социально значимым объектам. Ведется мониторинг метеорологической и оперативной обстановки.

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов во «ВКонтакте», резкая смена погоды не обошлась без последствий. В некоторых населенных пунктах повреждены кровли, фасады зданий и есть упавшие деревья.