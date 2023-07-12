Коммунальные службы в Ижевске расчищают водопропускные решетки

В столице Удмуртии 38 дорожных рабочих и 15 единиц техники проверяют состояние водостоков и ливневой канализации. При необходимости коммунальные службы расчищают водопропускные решетки, сообщает пресс-служба администрации города.

Жителей просят сообщать о скоплении воды во дворах домов в свою управляющую компанию. При возникновении затоплений на дорогах и тротуарах можно связаться с диспетчерской службой по номеру 072.

Напомним, из-за непогоды в Завьяловском, Малопургинском и Вавожском районах зарегистрировали локальные нарушения электроснабжения. В некоторых населенных пунктах повреждены кровли, фасады зданий и есть упавшие деревья.