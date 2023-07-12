Когда они стали великанами

Американская биржа высокотехнологичных компаний NASDAQ проводит «специальную перебалансировку» индекса NASDAQ 100 из-за резкого роста котировок и совокупной доли семи техногигантов. Изменения предусмотрены требованиями регуляторов и правилами самой биржи избегать чрезмерного влияния крупнейших компаний на динамику всего индекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

«Специальная перебалансировка» вступит в силу 24 июля, а детальная информация об изменении расчета индекса будет опубликована послезавтра, 14 июля. В последние месяцы доля капитализации «большой семерки» (Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta Platforms, которая признана в РФ экстремистской и запрещена, и Alphabet) в общей капитализации компаний индекса NASDAQ 100 достигла 55%. Это стало противоречить требованиям регуляторов, Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и собственным правилам NASDAQ о необходимости диверсификации — чтобы котировки одной или нескольких очень крупных компаний не оказывали подавляющего воздействия на весь индекс и не искажали реальную картину в отрасли.

Рост доли крупнейших компаний в индексе NASDAQ 100 произошел во многом благодаря резкому росту их котировок. Во время пандемии COVID-19 подорожали акции всех ведущих технологичных компаний, а в последние месяцы настоящий всплеск случился с котировками Tesla — c мая акции выросли на 60%, что повело за собой весь индекс, и доля «большой семерки» превысила 48%. Эти события заставили аналитиков банка Wells Fargo еще накануне говорить о том, что индекс NASDAQ 100 может подвергнуться перебалансировке.

В соответствии с требованиями SEC и правилами NASDAQ перебалансировка может произойти в любое время, если совокупная капитализация крупных компаний превысит долю в 48% от общей капитализации всех компаний, входящих в индекс NASDAQ 100.

Под крупными компаниями подразумеваются те, чья капитализация по отдельности составляет не менее 4,5% от общей капитализации компаний индекса. Сейчас таких компаний семь, самая большая доля у Microsoft — 12,9%.

Как отмечает руководитель управления NASDAQ по индексным продуктам и операциям Камерон Лилджа, биржа уже дважды проводила перебалансировку — в 1998 и 2011 годах. По правилам NASDAQ при перебалансировке совокупная доля крупных компаний в расчете всего индекса должна быть снижена до 40% и меньше. По неофициальным данным СМИ, сейчас доля будет снижена до 37–38%.

Евгений Хвостик