Зарубежные СМИ: Как Киев пытается добиться приглашения в НАТО?

Украина не знает, какие условия ей нужно выполнить для вступления в НАТО. Точный перечень требований ей неизвестен, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Тем временем Киев и Североатлантический альянс снова попробуют найти точки соприкосновения. В Вильнюсе, где проходит саммит организации, впервые соберется совет Украина-НАТО. 11 июля украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал страны блока за неопределенность в отношении его государства. Он написал в Telegram, что союзники, вероятно, не готовы не то что сделать Украину членом альянса, но даже пригласить ее в объединение. При этом участники саммита в первый день согласились отменить для Киева план действий по присоединению и согласовали долгосрочную программу военной помощи на $1,5 млрд в год для модернизации ВСУ и полного перехода на стандарты НАТО. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Владимир Зеленский потерпел неудачу в последней отчаянной попытке добиться приглашения Украины вступить в НАТО, пишет британская The Guardian. Это случилось после того, как лидеры 31 страны 11 июля подписали декларацию, в которой не было четкого графика и условий возможного членства Киева в альянсе. Разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров в неуважении.

Делегаты в Вильнюсе договорились о том, что будущее Украины — в НАТО, но альянс пригласит ее к себе только тогда, когда Киев завершит определенные демократические преобразования и реформы в сфере безопасности. Зеленский же в Twitter назвал это заявление абсурдным. «Неуверенность — это слабость»,— добавил украинский лидер. По мнению собеседников The Washington Post, так он попытался оказать максимально возможное давление на альянс. Но в итоге члены делегации США были в ярости из-за таких твитов. А, кроме того, заявления Зеленского разочаровали сторонников Украины в альянсе, которые посчитали, что добились победы для Киева, утверждает газета.

В НАТО повторили, что Украина не может вступить в их ряды, пока продолжается конфликт с Россией, подчеркивает Reuters. Позиция альянса высветила разногласия между его членами по этому вопросу. Страны Восточной Европы поддержали призыв Киева к четкому и быстрому пути в организацию. А США и Германия проявляют большую осторожность и опасаются любых действий, которые могут втянуть НАТО в прямое военное противостояние с Россией.

При этом союзники прибыли в Вильнюс с еще большим количеством оружия и военной техники для Украины, чтобы поддержать ее контрнаступление, отмечает The New York Times. Франция пообещала ракеты большой дальности, Дания и Нидерланды будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, а кроме того Киев дополнительно получит 25 танков Leopard, 40 боевых машин пехоты и еще две зенитно-ракетные установки Patriot.

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