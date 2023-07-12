В Забайкалье выявлен первый случай подозрения на заболевание корью

В Чернышевске Забайкальского края зарегистрирован первый в регионе случай подозрения на корь. Как сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, он выявлен у непривитого ребенка.

«Материал для лабораторной диагностики направлен в Благовещенск, в Региональный центр с функциями надзора за корью, краснухой, паротитом. Ребенок госпитализирован, в Чернышевске отрабатываются мероприятия по установлению круга контактных лиц, уточнению сведений об их вакцинации, организуется медицинское наблюдение за ними»,— отмечается в сообщении.

Добавляется также, что Роспотребнадзор Забайкалья призывает население Чернышевского района «оказывать содействие медработникам» и «не отказываться от экстренной иммунизации против кори».

Подробнее о ситуации с заболеванием в России читайте в материале «Ъ» «Покорение кори».

Влад Никифоров, Иркутск