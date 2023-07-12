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Замминистра образования Бурятии уволен после задержания в состоянии наркотического опьянения

Врио заместителя министра образования Бурятии Батор Цыренжапов находится под арестом, после того как полицейские остановили его за рулем в состоянии наркотического опьянения. Как сообщила «Ъ» пресс-служба МВД Бурятии, чиновник был задержан в Улан-Удэ на проспекте Автомобилистов в ночь на 7 июля, когда его машину остановил инспектор ДПС.

Батор Цыренжапов

Батор Цыренжапов

Фото: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова

Батор Цыренжапов

Фото: Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова

«Инспектор ДПС по внешним признакам мужчины пришел к выводу, что он находится в состоянии опьянения. От освидетельствования водитель отказался, поэтому был доставлен в наркодиспансер. Экспертиза установила, что он находится в наркотическом опьянении»,— уточнили в ведомстве. В отношении чиновника составлен протокол по ч. 3. ст. 12.8 КоАП РФ. Решением мирового судьи ему назначено десять суток административного ареста.

Источник «Ъ» в правительстве Бурятии сообщил, что впоследствии «было принято решение об увольнении». Сообщение об увольнении по поручению главы Бурятии было опубликовано в ночь на 12 июля в официальном Telegram-канале правительства.

Батор Цыренжапов родился в 1979 году в Бурятии. Окончил Бурятский государственный университет. Работал доцентом в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления, затем в минобразовании Бурятии, начиная с должности специалиста отдела до врио замминистра, которую занимал с 2022 года.

Влад Никифоров, Иркутск

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