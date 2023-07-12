Областной суд отказался выпускать челябинского депутата Олега Иванова из СИЗО

Челябинский областной суд оставил в силе постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу депутату гордумы регионального центра Олегу Иванову, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов. Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты состоялось сегодня,12 июля, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе облсуда.

Адвокаты настаивали на избрании Олегу Иванову более мягкой меры пресечения. Однако облсуд не нашел для этого оснований и оставил постановление Центрального районного суда Челябинска от 24 июня без изменения.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», суд первой инстанции вместо домашнего ареста заключил депутата под стражу до 21 августа. По данным СМИ, Олегу Иванову предъявили еще одно обвинение – по ч. 4 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков с целью скрыть другое преступление) и ч. 2 ст. 187 УК РФ. (неправомерный оборот средств платежей). Также суд избрал меру пресечения двум соучастникам депутата: его супруга Татьяна Завгородняя отправлена под домашний арест, Владимир Бондаренко – в следственный изолятор.

В декабря 2022 года Олега Иванова задержали сотрудники УФСБ России по региону по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Тогда суд отправил его под домашний арест. По версии следствия, будучи гендиректором и собственником ООО «Альфастрой» (Челябинск), депутат в 2017–2019 годах скрыл более 516 млн руб. от налоговых органов. С мая этого года Центральный районный суд рассматривает дело по обвинению Олега Иванова в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ) ООО «Строительное управление „Альфастрой“» (Элиста).

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