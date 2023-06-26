Суд отправил в СИЗО челябинского депутата Олега Иванова

Центральный районный суд Челябинска ужесточил меру пресечения депутату гордумы Олегу Иванову, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве. Вместо домашнего ареста его заключили под стражу сроком до 21 августа. Решение принято 24 июня, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

Следственные органы, по данным СМИ, возбудили в отношении Олега Иванова новое уголовное дело – по ч. 4 ст. 327 (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, штампов, печатей или бланков с целью скрыть другое преступление) и ч. 2 ст. 187 УК РФ. (неправомерный оборот средств платежей).

Суд также избрал меру пресечения двум соучастникам депутата по новому уголовному делу: под домашний арест отправлена супруга Олега Иванова Татьяна Завгородняя, в следственный изолятор – Владимир Бондаренко.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2022 года депутата гордумы Челябинска задержали сотрудники УФСБ России по региону. По версии следствия, будучи гендиректором и собственником ООО «Альфастрой» (Челябинск), в 2017–2019 годах Олег Иванов скрыл более 516 млн руб. от налоговых органов. Тогда суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. С мая этого года Центральный районный суд Челябинска рассматривает уголовное дело по обвинению Олега Иванова в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ) ООО «Строительное управление „Альфастрой“» (Элиста).

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