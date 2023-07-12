«Известия»: поставщики гаджетов могут повысить цены на 10%

Компьютеры и смартфоны могут подорожать на 10% до конца лета, сообщают «Известия» со ссылкой на источники на рынке электроники. Они назвали причиной рост курса доллара.

По данным издания, в июне технику закупали по курсу 75–80 руб./$. Если этот показатель удержится на уровне 90–100 руб./$, то, скорее всего, к концу августа гаджеты подорожают как минимум на 10%, сказал сотрудник одной из розничных сетей. Он уточнил, что в первую очередь подорожают смартфоны.

«Если динамика сохранится, то рано или поздно закупки и поставки товара будут производиться по новому курсу доллара, что отразится и на цене в магазинах. Пока можно сделать предварительный прогноз, что повышение составит 5–10%», — заявил «Известиям» директор сети re:Store Расим Лемберанский.

В сентябре ожидается выход смартфонов Apple нового поколения, и цены на них могут быть на 15–20% выше тех, что ожидались изначально, сказал изданию сотрудник одного из крупных продавцов электроники. По его словам, сейчас больших закупок не делают, поэтому запасы «относительно небольшие» — на несколько недель.

Гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов заявил, что компания будет реагировать на изменение курса валюты в зависимости от ситуации на рынке. В «М.Видео-Эльдорадо» сказали, что ситуация с ценами в этом году будет зависеть от курса валют, логистических издержек, доступности товара и «ряда других внешних факторов».

Ранее «Ъ» выяснил, что производители бытовой техники и электроники на фоне повышения курсов евро и доллара уже второй раз с начала года поднимают цены. Ритейлеры говорили об увеличении закупочной стоимости продукции на 10–15% по целому ряду брендов, включая Beko, Tefal, Lex и др. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сказал, больше всего ситуация повлияет на продукцию, которая не производится в РФ, а именно на смартфоны, ноутбуки и планшеты. По его словам, роста цен можно ожидать уже на этой неделе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль стал делом техники».

Лаура Кеффер