Поездка на выходные в Петербург подорожает этим летом на 7%

Стоимость поездки на выходные в Санкт-Петербург увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом. За уик-энд туристы потратят там в среднем 8,9 тыс. рублей. Это самый высокий показатель среди всех субъектов РФ. Об этом со ссылкой на результаты исследования аналитического проекта Tinkoff data в среду, 12 июля, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На втором месте после Петербурга по динамике роста индекса выходного дня расположился Калининград (+6%). Поездка в этот город на выходные обойдется в 6,9 тыс. рублей. При этом самым дорогим городом для посещения на выходные остается Москва, где отдых для путешественников обойдется в 9 тыс. рублей.

Также, согласно полученным данным, город на Неве занимает первое место по стоимости отелей среди исследуемых регионов городов — средний чек на размещение здесь вырастет на 6% к 2022 году, до 3,6 тыс. рублей

В целом же по стране летние внутренние поездки в 2023 году подорожают в среднем на 5-7% по сравнению с предыдущим годом и на 20% по сравнению с периодом до пандемии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга утвердили введение на территории города курортного сбора. Взимать налог отели, хостелы и гостиницы начнут с 1 апреля 2024 года.

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