Суд отправил в СИЗО жителя Сима, обвиняемого в убийстве школьницы

В Челябинской области следственные органы предъявили обвинение жителю Сима, задержанному по подозрению в убийстве 11-летней девочки. Кроме убийства малолетней (п.п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), ему также вменили насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении не достигшего 14-летнего возраста лица (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 9 июля в Сим местный житель вывез 11-летнюю девочку в лесной массив, чтобы надругаться над ней. «После совершения преступления против половой неприкосновенности, обвиняемый нанес несколько ножевых ранений ребенку, ставших причиной смерти»,– сообщает СУ СК России по Челябинской области. Тело школьницы он спрятал в лесу. Обвиняемый признал вину в совершении указанных преступлений. Ход расследования уголовного дела контролирует руководитель следственного управления.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», жители Сима несколько дней искали девочку, которая вечером 9 июля не вернулась домой после прогулки. На следующий день в реке обнаружили рюкзак школьницы, а вскоре стало известно о ее гибели. По данным СМИ, с помощью камер видеонаблюдения сотрудники правоохранительных органов вышли на подозреваемого, который оказался отцом подруги погибшей девочки.

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