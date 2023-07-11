В Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Симе Челябинской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает следственное управление СК России по Челябинской области.

По версии следствия, вечером 9 июля в Симе местный житель нанес ножевые ранения 11-летней девочке, а затем спрятал тело в лесном массиве. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. По данным СМИ, подозреваемый является отцом одной из подруг убитой девочки.

Жители Сима искали школьницу с вечера 9 июля. В этот день она не вернулась домой после прогулки. На следующий день в реке был обнаружен рюкзак девочки.

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