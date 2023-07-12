В законе сохранят норму об обязательной передаче бездомных животных в приюты

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды доработал ко второму чтению законопроект о порядке обращения с бездомными животными. Поправки предполагают, что этих животных продолжат размещать в приютах, сообщил первый замглавы комитета Владимир Бурматов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как уточнил депутат, отлов безнадзорных животных и их размещение в приютах будут обязательными мерами для регионов. Также вводится дополнительный пункт, что помимо этих мероприятий, местные власти имеют право дополнительно реализовывать свои меры.

«Законопроект был очень серьезно усовершенствован, очень серьезно изменился — и изменился в лучшую сторону. В законе сохраняются приюты, гуманистическая концепция сохранена, а также сохраняются 17 и 18 статьи закона — ключевые для зоозащитников»,— рассказал ТАСС господин Бурматов.

Госдума сегодня, 12 июля, планирует рассмотреть законопроект во втором чтении. Владимир Бурматов также добавил, что комитет рекомендовал Госдуме отклонить семь законопроектов, которые в том или ином виде предлагали ввести эвтаназию безнадзорных животных.

В мае Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий регионам самостоятельно выбирать способ контролировать безнадзорных животных. Несмотря на практически единогласное одобрение, документ вызвал у парламентариев немало вопросов, потому что его формулировки не давали четкого ответа, можно ли усыплять бездомных собак, а господин Бурматов и вовсе признал, что текущее законодательство тоже могло бы эффективно решить проблему, если «не воровать».

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты спустили собак в регионы».

Лаура Кеффер