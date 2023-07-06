В Оренбуржье ликвидировано горение сухой травы

Пожар произошел в Оренбургской области в четверг. Происшествие случилось в Оренбургском районе. Загорелась сухая трава в СНТ «Стрела» и «Родничок» в районе поселка Ленина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В 13:57 (MSK+2) пожар локализовали, в 14:08 ликвидировано открытое горение, в 15:05 пожар полностью ликвидировали. Пострадавших и погибших нет, жилые дома не пострадали»,— говорится в сообщении.

Также пожарным удалось защитить жилые дома от огня. Ранее в Оренбурге произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Его расследованием занялась прокуратура.

Георгий Портнов