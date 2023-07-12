В Челябинске возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП с велокурьером

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб велосипедист. Расследование контролирует прокуратура города, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Челябинску.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ДТП произошло в 22 часа 10 июля на улице Университетская набережная рядом с пересечением с 40-летием Победы. 22-летняя автомобилистка за рулем KIA Rio совершила наезд на 23-летнего курьера службы доставки, передвигавшегося на велосипеде и пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Велосипедист скончался на месте происшествия.

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